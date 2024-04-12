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12:43 12.04.2024

Уповноважений з безвісти зниклих про публікації з розшуком у соцмережах: Є наші шахраї та ворожі підбурювачі

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Уповноважений з безвісти зниклих про публікації з розшуком у соцмережах: Є наші шахраї та ворожі підбурювачі

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов застерігає сім'ї, які оприлюднюють дані про зниклих близьких, про шахрайство в українських пабліках і підбурювачів, які працюють на РФ.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, як він ставиться до публікацій інформації про зниклу людину і пошуку через соцмережі, Добросердов сказав: "Тут є плюси і мінуси. Великий мінус: є люди, які використовують чужу біду - шахраї. Рідні, перебуваючи у важкому психологічному стані, готові повірити у все що завгодно, віддати останнє заради близької людини".

Також, за словами уповноваженого, у деяких спільнотах "прописуються" підбурювачі, які розганяють суспільну напругу. "Вони спочатку роблять актуальні дописи, потім пропонують перейти на інший телеграм-канал, а там системно розповсюджують інформацію про те, що влада нічого не робить для пошуку зниклих безвісти", - наголосив Добросердов.

Крім того, він розповів, що існує схема, коли зловмисники пропонують родичам зниклих безвісти їхати в РФ, на територію, де тримають у полоні їхніх рідних, і забирати їх.

"Звісно, не було жодного випадку, щоб хтось за такою схемою забрав рідну людину", - зазначив уповноважений.

"Дуже просимо родичів зниклих: якщо хтось вам телефонує і каже, що може допомогти - обов'язково зверніться до підрозділу Національної поліції України", - закликав Добросердов.

Водночас він визнав, що є у фактах публікації про розшук і позитивні моменти: "Обмін інформацією у соцмережах іноді дає результат. Наразі родини зниклих безвісти більш-менш один одного знають, створюють закриті спільноти. Коли напрацьовують щось цікаве назагал - поширюють інформацію".

Даючи пораду родинам зниклих безвісти, писати чи не писати в соцмережі, уповноважений сказав: "Людині краще звернутися до нас, в Координаційний штаб, до інформбюро Червоного хреста - тобто, до інституцій, які справді переймаються цим питанням. Ми обов’язково опрацюємо заяву".

Теги: #розшук #шахраї #зниклі_безвісти

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