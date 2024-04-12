Події

12:20 12.04.2024

СБУ проводить обшуки у протоієрея УПЦ (МП) Данилевича - джерело

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СБУ проводить обшуки у протоієрея УПЦ (МП) Данилевича - джерело

Служба безпеки України у п'ятницю проводить обшуки в заступника глави синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ (МП) протоієрея Миколая Данилевича, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Він (Данилевич - ІФ-У) відомий тим, що був у складі делегації, яка в 2017 році разом із Новинським умовляла Вселенського патріарха Варфоломія не давати Томос ПЦУ. Данилевич також відзначився підтримкою "руского міра" і виправданням агресії РФ", - зазначило джерело.

Деталі очікуються згодом.

Теги: #сбу #обшук #данилевич

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