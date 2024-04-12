Кабмін встановив доплату в 70 тис. грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії

Кабінет Міністрів України встановив доплату в розмірі 70 тис. грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо підтримувати наші Сили оборони. На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, одноразову винагороду нараховуватимуть за кожні 30 днів виконання таких завдань.