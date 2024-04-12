Події

08:06 12.04.2024

Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів і 34 артилерійські системи - Генштаб

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Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів і 34 артилерійські системи - Генштаб

Українські воїни за добу знищили 840 окупантів, 9 танків, 19 бронемашин, 34 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 57 безпілотників, 18 крилатих ракет, 47 одиниць авто і спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 451730 (+840) осіб, танків - 7146 (+9) од, бойових броньованих машин - 13698 (+19) од, артилерійських систем - 11486 (+34) од, РСЗВ - 1042 (+2) од, засоби ППО - 755 (+1) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9161 (+57), крилаті ракети - 2087 (+18), кораблі / катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 15339 (+41) од, спеціальна техніка - 1888 (+6)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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