Події

07:48 12.04.2024

На фронті за добу було 78 зіткнень, на бахмутському напрямку ЗС України відбили 29 атак

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На фронті за добу було 78 зіткнень, на бахмутському напрямку ЗС України відбили 29 атак

Протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку українські воїни відбили 29 атак, повідомляє Генштаб Збройних сил України оперативну ситуацію станом на 06.00 п'ятниці.

На куп'янському та лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 29 атак поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам'янське та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак біля населених пунктів Новокалинове, Уманське, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників у Старомайорського на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби ворог здійснив 7 безуспішних атак на позиції наших військ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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