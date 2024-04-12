Події

01:10 12.04.2024

Кілька груп ворожих БпЛА летять у напрямку північного заходу - Повітряні сили ЗСУ

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Кілька груп ворожих БпЛА летять у напрямку північного заходу - Повітряні сили ЗСУ

Кілька груп ворожих БпЛА летять у напрямку північного заходу, повідомили Повітряні сили ЗСУ в Телеграм-каналі станом на 00:55 п'ятниці.

"БпЛА з Черкаської області в напрямку Київської області, курс північно-західний; БпЛА в північно-західній і північній частині Миколаївської області в напрямку Вінницької області, курс північно-західний; БпЛА в північно-східній частині Миколаївської області в напрямку Кіровоградської області, курс північний", - сказано в повідомленні.

Раніше також повідомлялося про рух БпЛА на півдні Дніпропетровської області в напрямку Дніпра.
 

Теги: #рф #україна #дрони

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