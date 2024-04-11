Україна представила конкретні проєкти щодо роботи над поверненням дітей, незаконно депортованих РФ

У четвер відбулося друге засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей під головуванням України та Канади, повідомляє пресслужба президента.

"На засіданні українська сторона презентувала конкретні проєкти щодо роботи над поверненням незаконно депортованих і примусово переміщених Росією дітей. Серед головних питань - де вони перебувають, як їх спершу повернути, а потім підтримати, допомогти з реабілітацією та притягнути винних до відповідальності", - ідеться в повідомленні.

Радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук наголосила, що необхідно "голосно розповідати про злочини депортації українських дітей та про всі зусилля, яких докладає світова спільнота та Україна, щоб подолати це явище".

"Інформаційна кампанія "Викрадені голоси" вже допомогла нам привернути увагу світу до цієї теми", - наголосила вона.

Також на засіданні голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду за дітьми Ірина Тулякова представила проєкт реінтеграції дітей.

"За підсумками засідання десятки країн висловили готовність брати активну участь у реалізації цих ініціатив", - наголошується в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що міжнародна коаліція за повернення українських дітей є продовженням плану Bring Kids Back UA, який ініціював президент України Володимир Зеленський. Роботу коаліції в лютому 2024 р. запустили глава ОП Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі. До неї приєдналися вже 35 держав.