Події

20:43 11.04.2024

Україна представила конкретні проєкти щодо роботи над поверненням дітей, незаконно депортованих РФ

2 хв читати
Україна представила конкретні проєкти щодо роботи над поверненням дітей, незаконно депортованих РФ

У четвер відбулося друге засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей під головуванням України та Канади, повідомляє пресслужба президента.

"На засіданні українська сторона презентувала конкретні проєкти щодо роботи над поверненням незаконно депортованих і примусово переміщених Росією дітей. Серед головних питань - де вони перебувають, як їх спершу повернути, а потім підтримати, допомогти з реабілітацією та притягнути винних до відповідальності", - ідеться в повідомленні.

Радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук наголосила, що необхідно "голосно розповідати про злочини депортації українських дітей та про всі зусилля, яких докладає світова спільнота та Україна, щоб подолати це явище".

"Інформаційна кампанія "Викрадені голоси" вже допомогла нам привернути увагу світу до цієї теми", - наголосила вона.

Також на засіданні голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду за дітьми Ірина Тулякова представила проєкт реінтеграції дітей.

"За підсумками засідання десятки країн висловили готовність брати активну участь у реалізації цих ініціатив", - наголошується в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що міжнародна коаліція за повернення українських дітей є продовженням плану Bring Kids Back UA, який ініціював президент України Володимир Зеленський. Роботу коаліції в лютому 2024 р. запустили глава ОП Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі. До неї приєдналися вже 35 держав.

 

 

 

Теги: #рф #канада #діти #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 11.04.2024
Ювенальні прокурори: 542 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Ювенальні прокурори: 542 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

07:16 11.04.2024
Росіяни здійснили масовану повітряну атаку по енергоінфраструктурі в чотирьох областях

Росіяни здійснили масовану повітряну атаку по енергоінфраструктурі в чотирьох областях

20:57 10.04.2024
Удари РФ по інфраструктурі можуть тимчасово знизити експорт українського зерна у квітні до 5 млн тонн

Удари РФ по інфраструктурі можуть тимчасово знизити експорт українського зерна у квітні до 5 млн тонн

14:01 10.04.2024
Україна слідом за Канадою ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю

Україна слідом за Канадою ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю

12:48 10.04.2024
Росія планує набрати ще близько 400 тис. контрактників у 2024 році - британська розвідка

Росія планує набрати ще близько 400 тис. контрактників у 2024 році - британська розвідка

07:41 10.04.2024
ППО знищила 14 ударних БПЛА та дві ракети Х-59

ППО знищила 14 ударних БПЛА та дві ракети Х-59

06:16 10.04.2024
В Австрії заарештовано контррозвідника, що був подвійним агентом Кремля, та пов'язаного з розкритою в Британії російською шпигунською групою

В Австрії заарештовано контррозвідника, що був подвійним агентом Кремля, та пов'язаного з розкритою в Британії російською шпигунською групою

10:14 09.04.2024
За атакою безпілотниками авіацентру в російському Борисоглібську стоїть ГУР - джерело

За атакою безпілотниками авіацентру в російському Борисоглібську стоїть ГУР - джерело

06:57 09.04.2024
Силами ППО знищено 20 із 20 "Shahed-131/136", які атакували Україну вночі

Силами ППО знищено 20 із 20 "Shahed-131/136", які атакували Україну вночі

04:55 09.04.2024
Канада зобов'язується збільшити витрати на оборону під тиском США - ЗМІ

Канада зобов'язується збільшити витрати на оборону під тиском США - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міноборони спільно з Генштабом розроблять окремий законопроєкт про ротацію та звільнення в запас, незабаром його буде презентовано громадськості

Зеленський запропонував новообраному президенту Угорщини розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою

В Одеській області 12 квітня оголошено днем жалоби за загиблими - голова ОВА

Польща може передати Україні зенітні ракети радянського виробництва - Дуда

Якщо не буде допомоги від партнерів, ми втрачатимемо наших людей - Зеленський

ОСТАННЄ

США підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію систем ППО

Ще 500 fpv-дронів, придбаних за кошти столиці, відправили бійцям 4 бригади Нацгвардії "Рубіж"

Після набуття чинності законом про мобілізацію військовозобов'язані протягом 60 днів мають оновити свої дані в ТЦК і завжди носити з собою військово-облікові документи

Міноборони спільно з Генштабом розроблять окремий законопроєкт про ротацію та звільнення в запас, незабаром його буде презентовано громадськості

Кулеба привітав новопризначеного главу болгарського МЗС

Україна і Болгарія 15 квітня проведуть у Софії Другу Чорноморську безпекову конференцію

Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу ворога

Ворог завдав 53 ракетних і 84 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

Протягом доби ЗСУ відбили 15 ворожих атак на бахмутському напрямку

"Нова пошта", "Meest Експрес" у 2023 р. збільшили доходи від поштових і кур'єрських послуг, "Укрпошта" скоротила показник - НКЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА