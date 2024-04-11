Події

15:43 11.04.2024

Зеленський поінформував Рінкевичса про потреби в ППО

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Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Литви для участі в саміті Тримор'я провів зустріч із президентом Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом.

Як повідомила пресслужба Зеленського, президенти наголосили на надзвичайній важливості участі Латвії в міжнародній коаліції з постачання Україні безпілотників.

Президент України поінформував колегу про ситуацію на полі бою та російський повітряний терор проти цивільної інфраструктури. Глава Української держави детально розповів про те, чого саме потребує Україна для посилення захисту неба.

"Конкретний результат нашої сьогоднішньої зустрічі – угода про безпекові зобов’язання між Україною та Латвією. Дякую вам. Також дякую за військову підтримку України та ваше приєднання до ініціативи щодо постачання артилерійських снарядів для України", - наголосив президент України.

Лідери обговорили питання міжнародної співпраці, зокрема підтримку України на шляху до євроатлантичної інтеграції та підготовку до першого інавгураційного Саміту миру у Швейцарії.

Як повідомлялося, 11 квітня у Вільнюсі президенти України та Латвії підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. У її рамках Латвія виділить Україні вже в поточному році EUR112 млн військової допомоги.

Теги: #рінкевичс #зеленський

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