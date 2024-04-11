Події

15:24 11.04.2024

ВАКС стягнув на користь держави п'ять земділянок, житловий будинок та інші активи ексміністра Табачника

2 хв читати
ВАКС стягнув на користь держави п'ять земділянок, житловий будинок та інші активи ексміністра Табачника

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) рішенням від 10 квітня задовольнив позов Міністерства юстиції до внесеного до санкційного списку ексміністра освіти Дмитра Табачника про стягнення в дохід держави його активів.

"ВАКС ... стягнув у дохід держави активи, які належать Табачнику Д.В. та активи, щодо яких Табачник Д.В. може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а саме: ½ частка квартири, 5 земельних ділянок, житловий будинок та грошові активи", - наголошується в повідомленні Мін'юсту без інших деталей.

Мін'юст зазначив, що Табачник перебуває на тимчасово окупованих територіях, "бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій. Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни агресора – т.зв. денацифікації України".

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року ексміністру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді: він допомагав гауляйтерам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. У березні 2024 року Табачника заочно засудили до 15 років тюремного ув'язнення.

Табачник був депутатом Верховної Ради кількох скликань, главою адміністрації президента України в 1994-1996 роках, обіймав посаду міністра освіти і науки України (з 2010-го до 23 лютого 2014 рр.), віцепрем'єра з гуманітарної політики.

ВАКС прийняв позов Мін'юсту до розгляду 25 березня цього року. Інші матеріали у справі в базі судових рішень поки що відсутні.

Теги: #табачник #активи #вакс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:17 05.04.2024
Усі три Балтійські країни твердо підтримують напрям конфіскації російських суверенних активів, питання лише у виробленні підходів - Шмигаль

Усі три Балтійські країни твердо підтримують напрям конфіскації російських суверенних активів, питання лише у виробленні підходів - Шмигаль

18:17 04.04.2024
За ексрадника голови ОП внесли заставу в 30 млн грн - ВАКС

За ексрадника голови ОП внесли заставу в 30 млн грн - ВАКС

11:48 04.04.2024
ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ

ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ

20:22 02.04.2024
Зеленський очікує прогресу в рішеннях щодо конфіскації російських активів в американських і європейських юрисдикціях

Зеленський очікує прогресу в рішеннях щодо конфіскації російських активів в американських і європейських юрисдикціях

16:14 29.03.2024
ВАКС заочно заарештував співорганізатора заволодіння 11 млн грн коштів "Укрзалізниці"

ВАКС заочно заарештував співорганізатора заволодіння 11 млн грн коштів "Укрзалізниці"

16:52 25.03.2024
Мін'юст запропонував запровадити санкції проти Табачника

Мін'юст запропонував запровадити санкції проти Табачника

22:48 21.03.2024
ЄС продовжить роботу над питанням використання доходів від заморожених росактивів в інтересах України - висновки Європейської ради

ЄС продовжить роботу над питанням використання доходів від заморожених росактивів в інтересах України - висновки Європейської ради

21:04 18.03.2024
Глави МЗС країн-членів ЄС не змогли ухвалити рішення про використання доходів від знерухомлених росактивів в інтересах України

Глави МЗС країн-членів ЄС не змогли ухвалити рішення про використання доходів від знерухомлених росактивів в інтересах України

00:47 16.03.2024
ВАКС відпустив колишнього чиновника Міноборони Лієва з-під варти під власне зобов'язання

ВАКС відпустив колишнього чиновника Міноборони Лієва з-під варти під власне зобов'язання

11:29 13.03.2024
Заарештовано чотири вертольоти та два літаки кримських підприємців, причетних до фінансування агресії РФ, - Офіс генпрокурора

Заарештовано чотири вертольоти та два літаки кримських підприємців, причетних до фінансування агресії РФ, - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся з президентом Чехії

Латвія надасть Україні у 2024 році військову допомогу в розмірі EUR112 млн

Україна та Латвія уклали безпекову угоду

Кількість загиблих у Миколаєві зросла до 4 людей - Сили оборони півдня

Росіяни обстріляли Миколаїв, є загиблі - ОВА

ОСТАННЄ

Зеленський зустрівся з президентом Чехії

Зеленський поінформував Рінкевичса про потреби в ППО

Латвія надасть Україні у 2024 році військову допомогу в розмірі EUR112 млн

У Києві 12-14 квітня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Ефективне використання Україною дронів не повністю компенсує нестачу боєприпасів - ISW

Зеленський у Вільнюсі поінформував Науседу про наслідки російських ударів і потреби ППО

У ХАРКОВІ ЛУНАЮТЬ ВИБУХИ: МІСТО ПІД УДАРОМ РОСІЙСЬКИХ РАКЕТ - МЕР

Київ виділить 1,5 млрд грн на допомогу військовим

Арку "дружби народів" у Києві не будуть демонтувати або переносити

Україна та Латвія уклали безпекову угоду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА