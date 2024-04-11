ВАКС стягнув на користь держави п'ять земділянок, житловий будинок та інші активи ексміністра Табачника

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) рішенням від 10 квітня задовольнив позов Міністерства юстиції до внесеного до санкційного списку ексміністра освіти Дмитра Табачника про стягнення в дохід держави його активів.

"ВАКС ... стягнув у дохід держави активи, які належать Табачнику Д.В. та активи, щодо яких Табачник Д.В. може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а саме: ½ частка квартири, 5 земельних ділянок, житловий будинок та грошові активи", - наголошується в повідомленні Мін'юсту без інших деталей.

Мін'юст зазначив, що Табачник перебуває на тимчасово окупованих територіях, "бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій. Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни агресора – т.зв. денацифікації України".

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року ексміністру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді: він допомагав гауляйтерам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. У березні 2024 року Табачника заочно засудили до 15 років тюремного ув'язнення.

Табачник був депутатом Верховної Ради кількох скликань, главою адміністрації президента України в 1994-1996 роках, обіймав посаду міністра освіти і науки України (з 2010-го до 23 лютого 2014 рр.), віцепрем'єра з гуманітарної політики.

ВАКС прийняв позов Мін'юсту до розгляду 25 березня цього року. Інші матеріали у справі в базі судових рішень поки що відсутні.