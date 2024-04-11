Зеленський у Вільнюсі поінформував Науседу про наслідки російських ударів і потреби ППО

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Литовської Республіки провів зустріч із президентом Литви Гітанасом Науседою.

"Вільнюс, зустріч із президентом Литви Гітанасом Науседою перед участю в саміті Тримор'я. Головна тематика - наша спільна сила. Поінформував Гітанаса про наслідки російських ударів цієї ночі та наші нагальні потреби в ППО. Обговорили також ситуацію на полі бою та пріоритети у зброї", - написав президент у телеграм-каналі.

Зеленський подякував литовській стороні за готовність допомагати та збільшувати можливості постачання і виробництва зброї та снарядів для захисту спільної безпеки.

Союзники також обговорили політичну взаємодію на рівні Євросоюзу та НАТО, зокрема конкретні кроки, які слід зробити цього року.

11 квітня у столиці Литви триває саміт Ініціативи трьох морів (Тримор'я), який відвідають лідери 10 держав, включно з Україною, Польщею, країнами Балтії тощо.

Україна стала асоційованим партнером Ініціативи трьох морів восени 2023 року.