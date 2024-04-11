Україна та Латвія уклали безпекову угоду

Президенти України та Латвії Володимир Зеленський і Едгарс Рінкевичс підписали в четвер безпекову угоду.

"Щойно разом із президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між нашими країнами. Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

"Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов'язання з підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО. Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність", - додав він.

Як зазначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, Латвія є дев’ятою країною, яка підписала таку угоду з Україною.

"Першою була Велика Британія, пізніше були укладені угоди з Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією", - написав Єрмак у телеграм-каналі.