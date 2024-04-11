Події

12:34 11.04.2024

Унаслідок вибуху в Кривому Розі зруйновано 36 квартир - Вілкул

1 хв читати

Унаслідок вибуху в багатоповерховому житловому будинку в Кривому Розі було пошкоджено 36 квартир, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Дуже постраждав один під'їзд (36 квартир). Подальші рішення щодо можливості відновлення чи необхідності демонтажу згідно із законом можуть бути прийняті після інструментального обстеження. Обстеження спеціалізованою організацією триватиме два тижні. До цього мешканці у квартири повернутися не можуть", - написав Вілкул у фейсбуці.

Він зазначив, що було ухвалено рішення про виплату першочергової допомоги з місцевого бюджету по 40 тис. грн на квартиру.

"Кому необхідне розселення в місцях компактного проживання - буде надано, можна звернутися до штабу в 128-й школі", - додав він.

Світло, воду, газ у сусідніх під'їздах відновлено.

Причини вибуху поки що не встановлено.

Як повідомлялося, в одній з квартир дев'ятиповерхового житлового будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух, не пов'язаний з ворожими обстрілами. Раніше було відомо про сімох поранених й одного загиблого.

Теги: #вибух #кривий_ріг #квартири

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:55 11.04.2024
На місці вибуху в Кривому Розі виявили загиблого

На місці вибуху в Кривому Розі виявили загиблого

09:02 11.04.2024
У Кривому Розі в одній із квартир дев'ятиповерхівки стався вибух, є постраждалі

У Кривому Розі в одній із квартир дев'ятиповерхівки стався вибух, є постраждалі

05:36 10.04.2024
В ОДЕСІ ЧУЛИ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

В ОДЕСІ ЧУЛИ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

01:26 10.04.2024
Чотири людини загинули внаслідок вибуху на італійській ГЕС у Баргі

Чотири людини загинули внаслідок вибуху на італійській ГЕС у Баргі

12:34 08.04.2024
У Запоріжжі вибух - ОВА

У Запоріжжі вибух - ОВА

22:23 07.04.2024
У Криворізькому районі збито ворожу ракету - голова ОВА

У Криворізькому районі збито ворожу ракету - голова ОВА

21:31 07.04.2024
У ГУР назвали вибух дрона на ЗАЕС імітаційним ударом РФ і спростували причетність до провокації

У ГУР назвали вибух дрона на ЗАЕС імітаційним ударом РФ і спростували причетність до провокації

19:30 07.04.2024
МАГАТЕ повідомляє про вибух дрона на ЗАЕС без зазначення приналежності

МАГАТЕ повідомляє про вибух дрона на ЗАЕС без зазначення приналежності

01:56 02.04.2024
Ворог ударив по Кривому Розі, ймовірно, ракетою Х-59

Ворог ударив по Кривому Розі, ймовірно, ракетою Х-59

20:22 30.03.2024
Кількість загиблих у результаті вибуху в Білій Церкві зросла до двох

Кількість загиблих у результаті вибуху в Білій Церкві зросла до двох

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Миколаєві зросла до 4 людей - Сили оборони півдня

Росіяни обстріляли Миколаїв, є загиблі - ОВА

Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на атакованому РФ енергооб'єкті в Київській області

Ударами РФ повністю зруйновано Трипільську ТЕС - голова наглядової ради "Центренерго"

Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію

ОСТАННЄ

Впливовий бізнесмен і заступник гендиректора "Харківських теплових мереж" входили до групи, яка привласнила 160 млн грн на відновлення критичної інфраструктури

Кількість загиблих у Миколаєві зросла до 4 людей - Сили оборони півдня

Росіяни обстріляли Миколаїв, є загиблі - ОВА

Міжурядові консультації дадуть поштовх для реалізації проєктів між містами та громадами України й Словаччини - Шмигаль

Харківське метро відновлює роботу - мер

Пошкоджено об'єкти енергосистеми в 5 областях, на Харківщині застосовано аварійні відключення

Найближчої доби в Україні переважно без опадів, місцями грози

Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на атакованому РФ енергооб'єкті в Київській області

Ударами РФ повністю зруйновано Трипільську ТЕС - голова наглядової ради "Центренерго"

Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА