Унаслідок вибуху в Кривому Розі зруйновано 36 квартир - Вілкул

Унаслідок вибуху в багатоповерховому житловому будинку в Кривому Розі було пошкоджено 36 квартир, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Дуже постраждав один під'їзд (36 квартир). Подальші рішення щодо можливості відновлення чи необхідності демонтажу згідно із законом можуть бути прийняті після інструментального обстеження. Обстеження спеціалізованою організацією триватиме два тижні. До цього мешканці у квартири повернутися не можуть", - написав Вілкул у фейсбуці.

Він зазначив, що було ухвалено рішення про виплату першочергової допомоги з місцевого бюджету по 40 тис. грн на квартиру.

"Кому необхідне розселення в місцях компактного проживання - буде надано, можна звернутися до штабу в 128-й школі", - додав він.

Світло, воду, газ у сусідніх під'їздах відновлено.

Причини вибуху поки що не встановлено.

Як повідомлялося, в одній з квартир дев'ятиповерхового житлового будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух, не пов'язаний з ворожими обстрілами. Раніше було відомо про сімох поранених й одного загиблого.