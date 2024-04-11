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11:59 11.04.2024

Пошкоджено об'єкти енергосистеми в 5 областях, на Харківщині застосовано аварійні відключення

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Пошкоджено об'єкти енергосистеми в 5 областях, на Харківщині застосовано аварійні відключення

Уранці 11 квітня внаслідок масованої комбінованої атаки російськими ракетами і дронами було пошкоджено підстанції НЕК "Укренерго" та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській і Київській областях.

Як повідомив український системний оператор, з 6:31 11 квітня в четвер у Харківській області введено графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження на споживання для побутових споживачів не застосовувалися.

"Однак у години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити використання потужних енергоємних приладів", - звернулися до споживачів у НЕК.

Для промислових споживачів діють ліміти споживання в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

За інформацією системного оператора, загалом на ранок четверга було знеструмлено 380 населених пунктів. Через бойові дії є знеструмлення у Вінницькій, Донецькій, Івано-Франківській, Сумській та Харківській областях.

10 квітня для підтримання збалансованої роботи енергосистеми з 9:30 до 17:20 було обмежено роботу об'єктів ВДЕ за потужністю до 1 939 МВт в окремі години.

"Учора в денні години через активну роботу електростанцій на ВДЕ в енергосистемі був надлишок електроенергії. На запит "Укренерго" польський оператор енергосистеми PSE з 10:00 до 18:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 2800 МВт-год", - зазначили в "Укренерго".

Водночас 10 квітня в години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі не вистачало електроенергії - був дефіцит. Для підтримання балансу в енергосистемі диспетчерський центр "Укренерго" з 20:00 до 21:00 залучав аварійну допомогу від оператора енергосистеми Польщі PSE загальним обсягом 200 МВт-год.

За даними НЕК, 11 квітня імпорт електроенергії відбувався вранці та запланований на вечір із Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 833 МВт-год, із максимальною потужністю в окремі години до 494 МВт.

Експорт здійснюється в денні години максимальної активності електростанцій на ВДЕ до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 2 812 МВт-год з максимальною потужністю в окремі години до 371 МВт. 

Теги: #атаки #енергетика #пошкодження

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