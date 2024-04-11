Верховний Суд зобов'язав УПЦ (МП) звільнити приміщення в Переяславі та Кам'янці-Подільському

Верховний Суд зобов'язав Українську православну церкву (Московського патріархату) звільнити приміщення релігійних споруд у Переяславі Київської області та Кам'янці-Подільському Хмельницької області, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"10 квітня 2024 року Верховний Суд у складі колегії Касаційного господарського суду залишив у силі рішення Господарського суду Київської області та постанову Північного апеляційного господарського суду у справі №911/638/23. Рішенням було задоволено позовні вимоги Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" та МКІП до Релігійної громади Української православної церкви щодо усунення перешкод у здійсненні права користування Михайлівською церквою", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Згідно з рішенням суду, релігійна громада УПЦ (МП) Свято-Михайлівської парафії м. Переяслава має добровільно звільнити Михайлівську церкву та передати її в користування заповіднику, а в разі невиконання зобов'язань виконання рішення Верховного Суду буде забезпечено в примусовому порядку.

Крім того, Верховний Суд також залишив без задоволення касаційну скаргу релігійної громади УПЦ (МП) у справі 924/318/23, якою вона намагалася скасувати рішення судів попередніх інстанцій.

"У підсумку Верховний Суд повною мірою з'ясував усі обставини справи та прийняв законне й обґрунтоване рішення залишити касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін і зобов'язав релігійну організацію Кам'янець-Подільської Свято-Миколаївської парафії Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ м. Кам'янця-Подільського Хмельницької області звільнити будівлю церкви й передати її Національному історико-архітектурному заповіднику "Кам'янець", - розповіли у відомстві.