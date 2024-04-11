Події

09:33 11.04.2024

Шмигаль після російського обстрілу: Цілили по енергооб'єктах, зокрема теплоелектростанціях

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Шмигаль після російського обстрілу: Цілили по енергооб'єктах, зокрема теплоелектростанціях

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що російська атака в четвер була спрямована на енергетичні об'єкти України.

"Чергова масована атака росії, спрямована проти критичної інфраструктури. Ворог застосував дрони, балістику, крилаті ракети й "Кинджали". Під ударом були Одеська, Львівська, Запорізька, Харківська та Київська області. Росіяни цілили по енергетичних об'єктах, зокрема теплоелектростанціях. Усі служби вже займаються ліквідацією наслідків обстрілів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

У зв'язку з цим прем'єр закликав партнерів надати Україні засоби ППО, щоб захистити критичну інфраструктуру й убезпечити людей.

Теги: #енергетика #шмигаль #ракетна_атака

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