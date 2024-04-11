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09:11 11.04.2024

Фінляндія вивчає варіанти розміщення військ НАТО на своїй території

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Фінляндія вивчає варіанти розміщення військ НАТО на своїй території

Фінляндія вивчає можливості розміщення військ Північноатлантичного альянсу та дій союзних сил на своїй території.

"У нас немає рішень з цього приводу, але ми розглядаємо різні варіанти: чи то розширені навчальні заходи, чи то ротаційна модель, чи то інші види діяльності", - заявив порталу Yle новий командувач фінських Сил оборони генерал-лейтенант Янне Яаккола (Janne Jaakkola).

"Фінляндія має відносно сильні сили оборони, і нині немає гострої потреби у військах. Але це не виключено", - зазначив командувач.

Він додав, що наразі розробляють плани, як НАТО організовуватиме свою командну структуру і як союзні сили можуть діяти у Фінляндії. У зв'язку з цим розглядають питання про те, чи повинна Фінляндія мати війська з інших країн НАТО. Дискусія на цю тему буде зосереджена на структурі командування й на тому, як НАТО готується до операцій на півночі.

Яаккола сказав, що "безпосередньої військової загрози для Фінляндії немає", розвиток багато в чому залежить від ситуації в Україні.

Фінляндія - це єдина країна, у якій на постійній основі немає військ з інших країн НАТО. Досі вона не зверталася з проханням про постійну присутність військ з інших країн.

Яаккола розпочав роботу на новій посаді 1 квітня 2024 року.

Теги: #нато #війська #фінляндія

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