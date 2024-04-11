Росіяни за добу втратили 810 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 810 окупантів, 5 танків, 12 бронемашин, 48 артсистем, 34 БПЛА, а також 56 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 450890 (+810) осіб, танків - 7137 (+5) од, бойових броньованих машин - 13679 (+12) од, артилерійських систем - 11452 (+48) од, РСЗВ - 1040 (+0) од, засобів ППО - 754 (+1) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9104 (+34), крилаті ракети - 2069 (+2), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 15298 (+50) од, спеціальна техніка - 1882 (+6)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.