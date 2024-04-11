Події

08:12 11.04.2024

Росіяни за добу втратили 810 осіб

1 хв читати
Росіяни за добу втратили 810 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 810 окупантів, 5 танків, 12 бронемашин, 48 артсистем, 34 БПЛА, а також 56 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 450890 (+810) осіб, танків - 7137 (+5) од, бойових броньованих машин - 13679 (+12) од, артилерійських систем - 11452 (+48) од, РСЗВ - 1040 (+0) од, засобів ППО - 754 (+1) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9104 (+34), крилаті ракети - 2069 (+2), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 15298 (+50) од, спеціальна техніка - 1882 (+6)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:50 11.04.2024
На бахмутському та новопавлівському напрямках ворог продовжує інтенсивні бої

На бахмутському та новопавлівському напрямках ворог продовжує інтенсивні бої

07:46 11.04.2024
Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і 93 авіаудари, ППО ліквідувала 37 ворожих БПЛА

Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і 93 авіаудари, ППО ліквідувала 37 ворожих БПЛА

19:29 10.04.2024
Українська авіація завдала ударів по одній ЗРК і по одній станції РЕБ ворога

Українська авіація завдала ударів по одній ЗРК і по одній станції РЕБ ворога

19:27 10.04.2024
За добу ворог завдав 6 ракетних і 65 авіаударів, обстріляв понад 110 населених пунктів

За добу ворог завдав 6 ракетних і 65 авіаударів, обстріляв понад 110 населених пунктів

19:22 10.04.2024
На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 17 ворожих атак

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 17 ворожих атак

07:38 10.04.2024
ЗС України за добу ліквідували 830 окупантів і 47 бронемашин

ЗС України за добу ліквідували 830 окупантів і 47 бронемашин

07:31 10.04.2024
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 83 бойові зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 29 атак противника

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 83 бойові зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 29 атак противника

07:27 10.04.2024
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 108 авіаударів

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 108 авіаударів

07:24 10.04.2024
ППО знищила 14 із 17 "шахедів" якими вночі атакували Україну

ППО знищила 14 із 17 "шахедів" якими вночі атакували Україну

07:21 10.04.2024
Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію

У небі над Львівщиною збито 18 ракет і 39 ударних дронів - Повітряні сили

На місці вибуху в Кривому Розі виявили загиблого

Уночі РФ запустила по Україні понад 40 ракет і ще близько 40 ударних дронів по критичній інфраструктурі, лише частину вдалося збити

Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і 93 авіаудари, ППО ліквідувала 37 ворожих БПЛА

ОСТАННЄ

Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію

Мінкультури запустило Держреєстр нерухомих пам'яток "єПам'ятка" в дослідну експлуатацію

Командувач ОС попросив Раду ухвалити закон про мобілізацію

Україна потребує посилення ППО та допомоги США - посол Брінк

Окупанти за добу обстріляли Середина-Буду, Білопілля та 32 села в Чернігівській і Сумській областях

Верховний Суд зобов'язав УПЦ (МП) звільнити приміщення в Переяславі та Кам'янці-Подільському

Атаковані два ПСГ продовжують працювати - "Нафтогаз"

У небі над Львівщиною збито 18 ракет і 39 ударних дронів - Повітряні сили

На місці вибуху в Кривому Розі виявили загиблого

Крім енергооб'єктів росіяни атакували об'єкт газової інфраструктури - Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА