Росіяни здійснили масовану повітряну атаку по енергоінфраструктурі в чотирьох областях

Російські окупанти під час ранкового масованого повітряного удару по Україні в четвер атакували, зокрема, об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в чотирьох областях, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об'єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях", - написав він у фейсбуці.

За його словами, наразі енергетики працюють над усуненням наслідків.