Події

07:16 11.04.2024

Росіяни здійснили масовану повітряну атаку по енергоінфраструктурі в чотирьох областях

1 хв читати
Росіяни здійснили масовану повітряну атаку по енергоінфраструктурі в чотирьох областях

Російські окупанти під час ранкового масованого повітряного удару по Україні в четвер атакували, зокрема, об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в чотирьох областях, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об'єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях", - написав він у фейсбуці.

За його словами, наразі енергетики працюють над усуненням наслідків.

 

 

 

Теги: #рф #галущенко #енергоінфраструктура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:57 10.04.2024
Удари РФ по інфраструктурі можуть тимчасово знизити експорт українського зерна у квітні до 5 млн тонн

Удари РФ по інфраструктурі можуть тимчасово знизити експорт українського зерна у квітні до 5 млн тонн

12:48 10.04.2024
Росія планує набрати ще близько 400 тис. контрактників у 2024 році - британська розвідка

Росія планує набрати ще близько 400 тис. контрактників у 2024 році - британська розвідка

07:41 10.04.2024
ППО знищила 14 ударних БПЛА та дві ракети Х-59

ППО знищила 14 ударних БПЛА та дві ракети Х-59

06:16 10.04.2024
В Австрії заарештовано контррозвідника, що був подвійним агентом Кремля, та пов'язаного з розкритою в Британії російською шпигунською групою

В Австрії заарештовано контррозвідника, що був подвійним агентом Кремля, та пов'язаного з розкритою в Британії російською шпигунською групою

10:14 09.04.2024
За атакою безпілотниками авіацентру в російському Борисоглібську стоїть ГУР - джерело

За атакою безпілотниками авіацентру в російському Борисоглібську стоїть ГУР - джерело

06:57 09.04.2024
Силами ППО знищено 20 із 20 "Shahed-131/136", які атакували Україну вночі

Силами ППО знищено 20 із 20 "Shahed-131/136", які атакували Україну вночі

01:37 09.04.2024
РФ вночі знову атакує Україну кількома групами "Шахедів" - Повітряні сили ЗСУ

РФ вночі знову атакує Україну кількома групами "Шахедів" - Повітряні сили ЗСУ

23:50 08.04.2024
Росія попросила Казахстан про 100 тис. тонн бензину про запас

Росія попросила Казахстан про 100 тис. тонн бензину про запас

23:24 08.04.2024
Генконсульство України в Торонто закликає скасувати участь росіян у турнірі ФІДЕ

Генконсульство України в Торонто закликає скасувати участь росіян у турнірі ФІДЕ

12:49 08.04.2024
У Росії через брак лікарів набирають персонал з африканських країн - британська розвідка

У Росії через брак лікарів набирають персонал з африканських країн - британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і 93 авіаудари, ППО ліквідувала 37 ворожих БПЛА

Січеславські десантники на авдіївському напрямку відбили 13 ворожих атак - командування ДШВ ЗСУ

Путін зробить усе, щоб цього року збільшити удари по Україні - Зеленський

Зеленський провів нараду щодо ракетної програми: У нашої "оборонки" є потрібні результати

Зеленський зустрівся в Києві з гендиректоркою Міжнародної організації з міграції

ОСТАННЄ

Росіяни за добу втратили 810 осіб

На бахмутському та новопавлівському напрямках ворог продовжує інтенсивні бої

Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і 93 авіаудари, ППО ліквідувала 37 ворожих БПЛА

Польща піднімала авіацію в небо через масовану атаку РФ по Україні

Ворог атакував критичну інфраструктуру в Київській області, сталася пожежа

Війська РФ за добу завдали 421 удару по семи населених пунктах Запорізької області

Прем'єри Нідерландів, Чехії та Данії обговорили варіанти постачання в Україну додаткових засобів ППО

Байден пообіцяв допомогти Ізраїлю в захисті від загрози Ірану

ХАМАС заявляє про відсутність 40 заручників для виконання угоди про припинення вогню з Ізраїлем

Профспілки французької держслужби погрожують страйком на час Олімпіади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА