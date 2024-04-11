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07:11 11.04.2024

Прем'єри Нідерландів, Чехії та Данії обговорили варіанти постачання в Україну додаткових засобів ППО

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Прем'єри Нідерландів, Чехії та Данії обговорили варіанти постачання в Україну додаткових засобів ППО

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорив із колегами з Данії та Чехії варіанти поставок в Україну додаткових засобів ППО.

"Україні зараз потрібно більше ресурсів, щоб захиститися від варварських авіаударів Росії. У зв'язку з цим ми з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою, прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен поговорили телефоном про варіанти постачань в Україну додаткових засобів ППО", - написав Рютте в соцмережі Х у середу ввечері.

Він зазначив, що разом із партнерами продовжать робити все можливе для доставки в Україну додаткових засобів ППО.

Також Рютте нагадав про свій візит до Харкова разом із президентом України Володимиром Зеленським на початку березня і те, що місто "з населенням понад мільйон осіб майже щодня зазнає обстрілів" (російських військ - ІФ-У).

 

 

 

Теги: #поставки #партнери #ппо

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