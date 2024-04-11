Події

06:08 11.04.2024

Після масованого ворожого обстрілу критичної інфраструктури Харківщини почалися перебої зі світлом

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Після масованого ворожого обстрілу критичної інфраструктури Харківщини почалися перебої зі світлом

ЗС РФ завдали не менше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова та області, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

"Станом зараз - постраждалих немає. Інформація оновлюється. Вже фіксуємо перебої з електропостачанням", - написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.

У свою чергу міський голова Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці метро не працюватиме.

"Метро найближчі години не працюватиме, так що вибудовуйте свої маршрути, виходячи з цього", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі. 

Теги: #україна #харків #світло #обстріл

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