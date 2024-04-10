Січеславські десантники на авдіївському напрямку відбили 13 ворожих атак - командування ДШВ ЗСУ

На авдіївському напрямку Січеславські десантники знищили 10 одиниць ворожої техніки, відбили 13 атак і ворожих штурмів, повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Уже близько двох тижнів вся Україна спостерігає за активними наступальними діями противника на авдіївському напрямку. Десятки знищених одиниць військової техніки та окупантів – це наслідки детального планування та застосування вогневих засобів підрозділів легендарної 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, минулої доби Січеславські десантники відбили 13 атак і ворожих штурмів, знищили 10 одиниць ворожої техніки, з них п'ять танків і п'ять одиниць бронетехніки.

Особовий склад противника також зазнав втрат, серед яких 32 поранених і 23 загиблих окупантів.