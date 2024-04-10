Міноборони запускає онлайн-платформу для військовослужбовців "Військовий асистент"

Міністерство оборони України запускає онлайн-платформу для військовослужбовців "Військовий асистент", яка спрямована на спрощення подачі офіційних документів, повідомляє пресслужба відомства.

"Міністерство оборони України оголошує про запуск "Військового асистента" - онлайн-платформи, створеної спеціально для військовослужбовців. Проєкт реалізовано у співпраці з Генеральним штабом Збройних сил та спрямовано на спрощення й оптимізацію процесу подання офіційних документів", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер додав, що "наша мета - зробити процес подачі документів максимально простим та ефективним".

На онлайн-платформі оприлюднено понад 80 стандартизованих шаблонів у форматах doc, docx і pdf для різноманітних ситуацій від отримання відпустки військовослужбовця до звільнення зі служби.

"Шаблони розроблено з метою мінімізації помилок та зниження затримок із затвердженням документів, а також задля забезпечення ефективного захисту прав військових", - зазначають у міністерстві.

Платформа працює на всіх типах пристроїв і буде постійно оновлюватися, щоб відповідати потребам, що зростають.