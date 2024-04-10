Шмигаль обговорив із послами країн G7 необхідність посилення української ППО

Україна потребує більшої кількості систем ППО, це пріоритетна потреба в захисті життя людей і критичної інфраструктури, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн G7.

"Обстріли росії не припиняються. Атаки спрямовані проти цивільної та енергетичної інфраструктури. Тому для нас також важлива допомога з обладнанням. Працюємо й над посиленням захисту критичних об’єктів та децентралізацією енергосистеми. Скоординували з послами наші потреби. Обговорили системні рішення для Харкова", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за підсумками зустрічі.

Під час зустрічі сторони також обговорили звернення "Укренерго" до ENTSO-E для збільшення можливості імпорту електроенергії до 2,2 ГВт.

"Дякую партнерам за розуміння актуальних проблем України та постійну готовність прийти на допомогу. Цінуємо цю підтримку", - додав прем'єр-міністр.