Події

18:09 10.04.2024

Швейцарія прийме мирний саміт щодо України 15-16 червня

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Швейцарія прийме мирний саміт щодо України 15-16 червня

Швейцарський уряд проведе дводенну конференцію високого рівня, спрямовану на досягнення миру в Україні, 15-16 червня, повідомляє Reuters із посиланням на заяву уряду.

Раніше, у січні, Швейцарія повідомила, що проведе мирний саміт на прохання президента України Володимира Зеленського, і відтоді провела переговори з ЄС, країнами-членами G7 і такими країнами, як Китай та Індія, щоб заручитися їхньою підтримкою.

"Наразі існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для запуску мирного процесу", - йдеться в заяві Федеральної ради.

Конференція відбудеться на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден недалеко від міста Люцерн. Її мета - створити основу, сприятливу для всеосяжного і міцного миру в Україні, а також "конкретну дорожню карту для участі Росії в мирному процесі".

Швейцарська влада поки що не розкрила повного списку учасників.

 

Теги: #швейцарія #конференція

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