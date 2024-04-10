Швейцарія прийме мирний саміт щодо України 15-16 червня

Швейцарський уряд проведе дводенну конференцію високого рівня, спрямовану на досягнення миру в Україні, 15-16 червня, повідомляє Reuters із посиланням на заяву уряду.

Раніше, у січні, Швейцарія повідомила, що проведе мирний саміт на прохання президента України Володимира Зеленського, і відтоді провела переговори з ЄС, країнами-членами G7 і такими країнами, як Китай та Індія, щоб заручитися їхньою підтримкою.

"Наразі існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для запуску мирного процесу", - йдеться в заяві Федеральної ради.

Конференція відбудеться на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден недалеко від міста Люцерн. Її мета - створити основу, сприятливу для всеосяжного і міцного миру в Україні, а також "конкретну дорожню карту для участі Росії в мирному процесі".

Швейцарська влада поки що не розкрила повного списку учасників.