Події

15:45 10.04.2024

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України з безпілотниками та засобами для розмінування

1 хв читати
Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України з безпілотниками та засобами для розмінування

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України, до нього увійшли, зокрема, дрони, артилерійські снаряди і машини для розмінування, повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

Як випливає з повідомлення пресслужби на сайті уряду ФРН, до нового пакета допомоги увійшли: гусеничний всюдихід Warthog; дві машини розмінування WISENT 1; 6 тис. снарядів калібру 155 мм; 16 розвідувальних безпілотників Vector; 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun; 30 комплектів засобів протидії дронам; 11 мобільних систем розмінування; 3 мінних трали; 70 інфрачервоних камер; 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556; 120 гвинтівок Haenel CR308; 24 мотори для човнів; 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338; 1 млн патронів для стрілецької зброї; 5 тис. детонаторів.

Німеччина надає допомогу Україні за рахунок постачань Федеральних Збройних сил і постачань промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду.

Теги: #німеччина #допомога_україні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:22 10.04.2024
Міністр оборони Литви обіцяє, що допомога його країни Україні буде ще більшою: Ми шукатимемо всі шляхи й можливості

Міністр оборони Литви обіцяє, що допомога його країни Україні буде ще більшою: Ми шукатимемо всі шляхи й можливості

15:39 10.04.2024
Швейцарія виділить CHF5 млрд на відновлення України до 2036 року - уряд

Швейцарія виділить CHF5 млрд на відновлення України до 2036 року - уряд

15:45 09.04.2024
Для ліквідації наслідків атак РФ на енергетичну інфраструктуру України ЄС спрямовує надзвичайну допомогу

Для ліквідації наслідків атак РФ на енергетичну інфраструктуру України ЄС спрямовує надзвичайну допомогу

12:58 09.04.2024
Німеччина продовжить допомагати Україні відновлювати експорт агропродукції на міжнародні ринки - міністр

Німеччина продовжить допомагати Україні відновлювати експорт агропродукції на міжнародні ринки - міністр

20:09 03.04.2024
Литва поставить Україні великогабаритні установки для теплових електростанцій - Міненерго

Литва поставить Україні великогабаритні установки для теплових електростанцій - Міненерго

15:43 28.03.2024
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

13:51 26.03.2024
Німеччина запровадить контроль на кордонах під час Євро-2024

Німеччина запровадить контроль на кордонах під час Євро-2024

13:34 22.03.2024
Франція і Німеччина дозволили виробнику танків KNDS створити філію в Україні

Франція і Німеччина дозволили виробнику танків KNDS створити філію в Україні

06:52 21.03.2024
Спікер Палати представників США обіцяє не зволікати з допомогою Україні

Спікер Палати представників США обіцяє не зволікати з допомогою Україні

19:16 19.03.2024
Коаліція "Рамштайн" за майже два роки зобов'язалася виділити понад $88 млрд на військову допомогу Україні

Коаліція "Рамштайн" за майже два роки зобов'язалася виділити понад $88 млрд на військову допомогу Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Троє людей, зокрема дитина, загинули внаслідок обстрілу Липців - Синєгубов

Зеленський: Кілька десятків ППО і достатня кількість сучасних винищувачів - і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб для українських міст

Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром національної оборони Литви, який прибув до Києва

Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про відповідальність за порушення військового обліку

Енергетики повернули світло повністю знеструмленому Миколаєву та в області - майже 200 населеним пунктам

ОСТАННЄ

Центр протидії дезінформації: Питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному

Законопроєкт про мобілізацію замість строкової служби вводить базову військову підготовку - нардеп

Нацполіція ідентифікувала російського військового, який заради розваги розстріляв чоловіка в Бучі під час окупації

ДБР затримало голову і секретаря громади в Дніпропетровській області, які хотіли нажитися на переселенцях

Троє людей, зокрема дитина, загинули внаслідок обстрілу Липців - Синєгубов

Окупанти обстріляли Харківщину, виникла пожежа, під завалами можуть бути люди - Синєгубов

Зеленський: Кілька десятків ППО і достатня кількість сучасних винищувачів - і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб для українських міст

ВР має намір дозволити призивати на військову службу засуджених осіб

Законопроєкт про мобілізацію містить нові підстави для звільнення з військової служби - Геращенко

Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром національної оборони Литви, який прибув до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА