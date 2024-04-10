Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України з безпілотниками та засобами для розмінування

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України, до нього увійшли, зокрема, дрони, артилерійські снаряди і машини для розмінування, повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

Як випливає з повідомлення пресслужби на сайті уряду ФРН, до нового пакета допомоги увійшли: гусеничний всюдихід Warthog; дві машини розмінування WISENT 1; 6 тис. снарядів калібру 155 мм; 16 розвідувальних безпілотників Vector; 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun; 30 комплектів засобів протидії дронам; 11 мобільних систем розмінування; 3 мінних трали; 70 інфрачервоних камер; 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556; 120 гвинтівок Haenel CR308; 24 мотори для човнів; 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338; 1 млн патронів для стрілецької зброї; 5 тис. детонаторів.

Німеччина надає допомогу Україні за рахунок постачань Федеральних Збройних сил і постачань промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду.