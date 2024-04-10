Енергетики повернули світло повністю знеструмленому Миколаєву та в області - майже 200 населеним пунктам

Усі 178 населених пунктів, зокрема й Миколаїв, аварійно відключені від електропостачання, під'єднані до мережі, повідомило "Миколаївобленерго".

"Станом на 12 годину всі 178 населених пунктів, аварійно відключених від електропостачання, знову зі світлом! Перевіряємо поодинокі заявки та продовжуємо боронити "енергетичний фронт", - зазначено на фейсбук-сторінці компанії.

Як уточнили в обленерго інтернет-порталу "Енергореформа", Миколаїв також зі світлом.

У повідомленні зазначено, що під час другої хвилі аварійних відключень із 10:31, яка відбулася після першої вранці середи, "вимкнулося ледь не пів області та Миколаїв повністю".

"Без світла залишалося майже 222 тис. побутових і близько 17,3 тис. юридичних споживачів", - зазначило обленерго.

Як повідомлялося, аварійні відключення після нічної атаки РФ були в Херсонській і Миколаївській областях. Обмеження для промисловості поширилися слідом за Дніпропетровською на Харківську область. У Харкові обмежено роботу електротранспорту.