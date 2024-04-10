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12:31 10.04.2024

Засідання керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів відбулося в Києві - Шмигаль

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Засідання керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів відбулося в Києві - Шмигаль

У Києві відбулося засідання керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У Києві вперше в живому форматі провели засідання керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Зазначається, що прем'єр акцентував увагу на трьох стратегічних завданнях платформи, серед яких - прогнозована бюджетна підтримка.

"У березні ми отримали $9 млрд зовнішнього фінансування. Проте головним викликом залишається зовнішня підтримка бюджету в другому півріччі цього року та на наступний рік", - написав він.

Також за словами прем'єра, важливим є створення міцного фундаменту економічної стійкості, що сприятиме зменшенню дефіциту бюджету.

"В умовах обмежених ресурсів уряд має сфокусуватися на нагальних потребах, які дозволять сформувати стійку воєнну економіку та розблокувати економічне зростання", - додав Шмигаль.

Третя стратегічна мета, на думку прем'єра, - використання заморожених російських активів для потреб України.

"Маємо посилити роботу платформи. Двічі на рік проводити зустрічі більш високого формату для вирішення пріоритетних питань, підбиття підсумків і стратегічного планування. Запропонували, щоб технічний секретаріат платформи працював безпосередньо в Києві. Це дасть змогу забезпечити якісну секторальну координацію й досягти поставлених цілей — допомогти Україні вистояти економічно та сприяти умовам для економічного розвитку", - підсумував він.

Теги: #платформа #донори

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