В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 83 бойові зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 29 атак противника
Держетнополітики закликає міжнародну спільноту засудити демонтаж купола Кафедрального собору ПЦУ в Сімферополі
У Херсонській області за добу у результаті обстрілів одна людина дістала поранення, є влучання в житлові квартали
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