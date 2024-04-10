За добу на Харківщині п’ятеро мирних жителів постраждали в результаті ворожих обстрілів

Унаслідок авіаудару по Харкову, здійсненого окупантами у вівторок удень, за уточненими даними, постраждали 4 мирних жителі, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків унаслідок обстрілу УМБП Д-30 території підприємства пошкоджено виробничу будівлю та 4 автомобілі. Постраждали чотири людини, працівники підприємства: жінка 33 років і чоловіки 27, 31 і 55 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі в середу.

Він повідомив, що ще один 63-річний мирний житель постраждав унаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ с. Стариці.

Крім того, в ніч на середу обстрілу зазнали Гусарівка (пошкоджено будівлю навчального закладу) і Борова (2 КАБами пошкоджено 7 будинків, будівлю двох кафе, гараж, автомобіль "швидкої" та господарські споруди).

Напередодні ЗС РФ обстрілювали з РСЗВ Кучерівку (пошкоджено будинок і госпбудівлі), Курилівку (пошкоджено будинки, ворота, огорожу) і Подоли (пошкоджено приватний будинок і гараж). У Загризовому внаслідок ворожого обстрілу БПЛА "Ланцет" пошкоджено 2 екскаватори. Постраждалих не зафіксовано.