Законопроєкт про вдосконалення механізмів ротації та демобілізації військовослужбовців підготує Кабмін

Кабінет міністрів України розробить і внесе на розгляд Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення механізмів ротації, демобілізації військовослужбовців під час війни та їх медико-соціальної реабілітації, повідомила народний депутат Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"До прикінцевих положень законопроєкту про мобілізацію додано доручення Кабінету Міністрів розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт, який удосконалить механізми ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їхнього звільнення та медико-соціальної реабілітації", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" за підсумками засідання комітету з нацбезпеки. Вона нагадала, що комітет виключив із законопроекту про мобілізацію положення про демобілізацію військовослужбовців.

За словами народної депутатки, "норму про звільнення з військової служби через 36 місяців" попросив вилучити із законопроєкту голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на прохання уряду після звернення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умерова.