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23:45 09.04.2024

Законопроєкт про мобілізацію передбачає оновлення персональних даних військовозобов'язаних для отримання консульських послуг за кордоном

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Законопроєкт про мобілізацію передбачає оновлення персональних даних військовозобов'язаних для отримання консульських послуг за кордоном

Законопроєкт про мобілізацію, рекомендований парламентським комітетом із нацбезпеки до другого читання, передбачає надання консульських послуг за кордоном військовозобов'язаним у разі оновлення персональних даних, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Надання консульських послуг за кордоном. Протягом 60 днів з моменту набрання чинності законом здійснюється при одночасному оновленні персональних даних у консульських установах. Згідно з нормою обов'язок усіх громадян України оновити свої персональні дані в умовах воєнного стану", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона також повідомила, що комітет вирішив скасувати деякі попередньо схвалені мотиваційні норми законопроекту про мобілізацію.

"Зокрема, виключили норму про одноразову доплату в розмірі 70 тисяч грн. військовослужбовцям, які перебувають на "нулі"", - зазначила Фріз.

При цьому, за словами народної депутатки, у мотиваційному пакеті залишилися такі положення, як можливість самостійно обрати підрозділ для військовозобов'язаних, які підписали контракт із Міністерством оборони; додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника.

Вона також зазначила, що згідно із законопроектом щорічну основну відпустку пропонується надавати частинами протягом календарного року і основна безперервна частина її становитиме щонайменше 15 календарних днів.

За словами Фріз, військовослужбовець також матиме право на одноразову компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом і додатково 100 тис грн після першого року військової служби та ще 100 тис грн після другого;

"Військовослужбовцям, їхньому подружжю не нараховуватимуть відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, пеню за невиконання зобов'язань перед банками та іншими організаціями. Виняток становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість", - зазначила Фріз.

Народна депутатка розповіла, що військовослужбовець матиме право, протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту, отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень.

"Під час дії воєнного стану один місяць служби безпосередньо в районах бойових дій вважатиметься за три місяці. У разі необхідності тривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення", - наголосила Фріз.

За її словами, законопроєкт передбачає, що після звільнення з полону військовослужбовцю за бажанням надається додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, зі збереженням грошового забезпечення.

"Розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця становить 15 мільйонів грн", - зазначила Фріз.

Теги: #закон #україна #мобілізація

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