Події

21:24 09.04.2024

Унаслідок обстрілу міста Семенівка на Чернігівщині загинула жінка

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Унаслідок обстрілу міста Семенівка на Чернігівщині загинула жінка

У м. Семенівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області внаслідок російського обстрілу із застосуванням реактивної системи залпового вогню загинула жінка, ще одна людина дістала поранення, розпочато досудове розслідування, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 9 квітня близько 16-ї години ворожі війська, з використанням реактивної системи залпового вогню, обстріляли з території держави-агресора центральну частину міста Семенівка Новгород-Сіверського району. Унаслідок обстрілу на місці загинула 55-річна місцева мешканка, ще один цивільний отримав поранення. Пошкоджено понад 10 приватних будинків та інших будівель", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок увечері.

У повідомленні йдеться про те, що відомості про постраждалих і пошкодження уточнюються.

Офіс генпрокурора повідомляє, що за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідчі Управління СБУ в Чернігівській області у взаємодії зі слідчими поліції та прокурори вживають усіх заходів з метою фіксації наслідків воєнних злочинів РФ.

 

 

 

Теги: #атака #жертви #рсзо #чернігівська_область

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