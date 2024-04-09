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20:20 09.04.2024

Генштаб ЗСУ: Збройні сили РФ протягом доби завдали семи ракетних і 73 авіаційних ударів

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Генштаб ЗСУ: Збройні сили РФ протягом доби завдали семи ракетних і 73 авіаційних ударів

Збройні сили РФ протягом доби завдали семи ракетних і 73 авіаційних ударів, здійснили 81 обстріл із РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про ситуацію станом на 18:00 вівторка.

"Загалом ворог завдав семи ракетних і 73 авіаційних ударів, здійснив 81 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як зазначає Генштаб, від авіаційних ударів постраждали населені пункти Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Противник завдав авіаційних ударів у районі н.п. Потихонове Харківської області та міста Харкова, а також у районі н.п. Іванівка Харківської області та Новоселівське Луганської області. Від авіаційних ударів постраждали н.п. Твердохлібове Луганської області; Ямполівка, Торське Донецької області, а також Калинове, Семенівка, Новобахмутівка, Бердичі, Нетайлове Донецької області. Також противник завдав авіаційних ударів у районах н.п. Спірне, Костянтинівка, Біла Гора, Дружба Донецької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 100 населених пунктів України.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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