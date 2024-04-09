Події

18:17 09.04.2024

Окупанти завдали удару по прибережній зоні Одеської області, наслідки уточнюються - Сили оборони півдня

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Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по прибережно-рекреаційній зоні в Одеській області, повідомляється в телеграм-каналі Сил оборони півдня України у вівторок.

"Чергова підступна атака росіян здійснена з тимчасово окупованого Криму, ймовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М", по Одеській області. Під ударом знову прибережно-рекреаційна зона. Наслідки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Теги: #одеська_область #балістика

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