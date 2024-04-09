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17:16 09.04.2024

Суд відправив під варту підозрюваного в убивстві підлітка на станції фунікулера в Києві

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Суд відправив під варту підозрюваного в убивстві підлітка на станції фунікулера в Києві

Суд відправив під варту підозрюваного в убивстві підлітка на станції фунікулера в Києві, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 червня 2024 року без права внесення застави підозрюваному в убивстві підлітка на станції фунікулера у Києві", - йдеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначається в повідомленні, 7 квітня 2024 року працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом трагедії на станції фунікулера в Києві. Цього дня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той упав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

"Затриманий правоохоронець уже відсторонений від виконання своїх обовʼязків. Керівництво Управління державної охорони надає повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій. Експертиза підтвердила, що під час трагедії чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Йому було повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України)", - зазначено в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Теги: #дбр #запобіжний_захід

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