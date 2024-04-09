Зеленський ознайомився із ситуацією в зоні відповідальності ОУВ "Харків" і вручив нагороди захисникам України

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину ознайомився із ситуацією в зоні відповідальності оперативного угруповання військ "Харків" і вручив нагороди захисникам України.

"Доповідь військових на Харківщині. Захист регіону, ситуація з ППО та наші можливості знищувати російські ракети та дрони, захист від авіабомб", - написав президент у телеграмі.

Як повідомила пресслужба Зеленського, він поспілкувався з командувачем оперативного угруповання військ "Харків", бригадним генералом Юрієм Галушкіним, який доповів главі держави про оперативну обстановку на своєму напрямку й готовність протидіяти потенційним загрозам з боку РФ.

Президент також вручив державні нагороди військовослужбовцям Збройних сил України та Національної гвардії, які відзначилися під час захисту Харківщини та на бахмутському напрямку.

Крім того, Зеленський нагородив поліцейських і рятувальників, які героїчно ліквідовували наслідки російських ударів по Харкову.

"Маю честь бути сьогодні тут. Харкову нелегко. Але завдяки таким міцним людям, як ви, тут зберігається життя. І я впевнений: буде перемога в Харкові та в усій нашій державі", - наголосив президент.