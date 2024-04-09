Більша частина європейців бажає бачити Україну наступним членом ЄС - опитування

45% жителів Європейського Союзу хотіли б бачити саме Україну наступним членом під час розширення ЄС, свідчать результати соціологічного дослідження IPSOS/Euronews.

"Україна у сприйнятті європейців - найпопулярніший кандидат на вступ до ЄС. Ми суттєво випереджаємо інші держави-кандидати: Боснію і Герцеговину, Грузію, Сербію, Албанію, Туреччину", - повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Зазначається, що 20% опитаних ще не визначилися, 35% проти.