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12:25 09.04.2024

Більша частина європейців бажає бачити Україну наступним членом ЄС - опитування

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Більша частина європейців бажає бачити Україну наступним членом ЄС - опитування

45% жителів Європейського Союзу хотіли б бачити саме Україну наступним членом під час розширення ЄС, свідчать результати соціологічного дослідження IPSOS/Euronews.

"Україна у сприйнятті європейців - найпопулярніший кандидат на вступ до ЄС. Ми суттєво випереджаємо інші держави-кандидати: Боснію і Герцеговину, Грузію, Сербію, Албанію, Туреччину", - повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Зазначається, що 20% опитаних ще не визначилися, 35% проти.

 

Теги: #єс #опитування

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