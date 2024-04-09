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11:33 09.04.2024

Керівник Департаменту війни: Відомо про 54 українських військовополонених, страчених російськими військовими

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Керівник Департаменту війни: Відомо про 54 українських військовополонених, страчених російськими військовими

Офіс генерального прокурора розслідує 27 кримінальних проваджень за фактами страти окупантами українських військовополонених, відомо про вбивство 54 захисників, повідомляє Офіс генпрокурора з посиланням на керівника Департаменту протидії злочинам, вчиненим під час збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрія Бєлоусова.

У телеграм-каналі у вівторок Офіс генпрокурора зазначає, що Бєлоусов в ефірі "Суспільного" попередньо підтвердив факт вчинення окупантами злочину, зафіксованого на відео та оприлюдненого в соцмережах 7 квітня.

За словами Бєлоусова, це сталося біля Кринок Херсонської області, деталі ще перевіряють.

При цьому керівник департаменту закликав не озвучувати передчасно імена загиблих українських воїнів.

"По цьому факту і попередніх ми відпрацьовуємо також командування, яке несе відповідальність за такі дії. Йдеться не лише про командирів підрозділів, а й про найвище військово-політичне керівництво. Тому що це – не поодинокий випадок, а свідчення політики рф", - наголосив Бєлоусов.

Згідно з повідомленням Офісу генпрокурора, випадки страт українських військовополонених фіксують із березня 2022 року.

Суд уже виніс вирок першому російському військовому за страту захисника в Чернігівській області. Загалом розслідування ускладнює той факт, що прокурори і слідчі зазвичай не мають доступу до місця злочину або можливості оглянути тіло.

"Але ця робота ведеться. Україна має унікальний досвід документування злочинів, навіть не маючи доступу до території… Ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом, Моніторинговою місією ООН, розвідувальними органами і неурядовими організаціями, які також збирають інформацію. Наше завдання зараз – документувати, фіксувати, розповідати світу правду. Злочинці опиняться на лаві підсудних, це лише питання часу", - наведено в повідомленні слова керівника Департаменту війни Офісу генпрокурора.

 

Теги: #вбивства #військовополонені #офіс_генпрокурора

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