Поховання і дим від крематорію Національного військового меморіального кладовища не забруднюватимуть довкілля - Мінветеранів

У Міністерстві у справах ветеранів заявляють, що поховання і дим від крематорію Національного військового меморіального кладовища не забруднюватимуть довкілля.

"700 метрів - на такій відстані від житлової забудови буде розміщено крематорій. Державні норми дозволяють розміщувати на відстані 300 метрів", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що чорного диму і запаху від крематорію не буде, оскільки в ньому будуть використані нові сучасні технології очищення диму, який не загрожує довкіллю і здоров'ю людей.

У міністерстві також наголосили, що поховання жодним чином не вплинуть на якість води, яку споживають жителі прилеглих населених пунктів, оскільки відстань до житлової забудови коливається від 300 метрів до 1 кілометра.

Серед іншого, у відомстві зазначили, що під час будівництва Національного військового меморіального кладовища вирубують лише 10% аварійних і хворих дерев, а також дерев, що розташовані безпосередньо на місцях спорудження будівель, а 90% лісу залишиться недоторканним.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів ДП "Національне військове меморіальне кладовище".

У серпні 2023 року Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді біля Києва. Пізніше в Мінветеранів повідомили про плани розпочати будівництво НВМК у Гатненській громаді біля Києва наприкінці листопада і ввести в експлуатацію його першу чергу до кінця року.

7 грудня 2023 року в Мінветеранів презентували громадськості ескізний проєкт НВМК і візуальні проєкти уніфікованих надгробних плит.

23 лютого Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів на будівництво Національного військового меморіального кладовища, а 4 березня спростив процедуру видалення зелених насаджень для будівництва кладовища.

27 березня в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа-початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.