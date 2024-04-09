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09:56 09.04.2024

УЦОЯО запрошує перекладачів кримськотатарською, польською, румунською та угорською мовами долучитися до підготовки НМТ-2024

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УЦОЯО запрошує перекладачів кримськотатарською, польською, румунською та угорською мовами долучитися до підготовки НМТ-2024

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) запрошує перекладачів, які володіють кримськотатарською, польською, румунською та угорською мовами, долучитися до підготовки національного мультипредметного тесту (НМТ) 2024 року.

"У 2024 році вступники/вступниці під час проходження НМТ матимуть змогу виконувати тестові завдання з математики, історії України, біології, географії, фізики та хімії, укладені не тільки українською, а й мовами корінних народів і національних меншин", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

У відомстві наголошують, що охочі долучитися до цієї справи мають врахувати, що переклад завдань НМТ потребує розуміння термінології тієї чи іншої галузі знань.

"Переклад завдань, що є конфіденційною інформацією, потрібно буде здійснювати в приміщенні Українського центру оцінювання якості освіти (м. Київ) за попередньо узгодженим графіком", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, НМТ у 2024 році включатиме три обов'язкові предмети (українська мова, математика та історія України 16-21 століть) та один на вибір абітурієнта (іноземна мова: (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія). Тестування відбуватиметься під час основних (14 травня - 25 червня) та додаткових сесій (11-19 липня).

НМТ буде проведено за межами України в тимчасових екзаменаційних центрах у 57 містах 32 країн.

Теги: #нмтп #уцояо

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