Результати додаткових сесій НМТ будуть доступні не пізніше 30 липня - директорка УЦОЯО

Результати додаткових сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) будуть доступні не пізніше 30 липня, повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

"Ми обіцяємо, що результати будуть якнайшвидше, але не пізніше 30-го липня, для того, щоб всі вступники встигли подати документи до закладів вищої освіти України. Уже сьогодні можна створювати свої кабінети, а результати підтягнуться щойно ми завершимо їх оброблення", - сказала Вакуленко в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Вона зазначила, що на додаткову сесію НМТ, яка триває з 14 по 25 липня, подалося понад 6 тис. учасників.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові проходять 14-25 липня.

Загалом на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники, що більше, ніж у 2024 році. Із зареєстрованих цього року 236 529 — цьогорічні випускники. Інші — це вступники, які повертаються до вищої освіти після перерви, уже у віці понад 18 років.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

За результатами основних сесій НМТ-2025 2,4 тис. абітурієнтів здобули 200 балів хоча б з одного предмета, 250 учасників отримали максимальний бал із двох предметів, 31 учасник — з трьох, а троє із них отримали 200 балів з усіх чотирьох предметів.