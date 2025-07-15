Інтерфакс-Україна
Події
10:21 15.07.2025

Результати додаткових сесій НМТ будуть доступні не пізніше 30 липня - директорка УЦОЯО

2 хв читати
Результати додаткових сесій НМТ будуть доступні не пізніше 30 липня - директорка УЦОЯО

Результати додаткових сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) будуть доступні не пізніше 30 липня, повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

"Ми обіцяємо, що результати будуть якнайшвидше, але не пізніше 30-го липня, для того, щоб всі вступники встигли подати документи до закладів вищої освіти України. Уже сьогодні можна створювати свої кабінети, а результати підтягнуться щойно ми завершимо їх оброблення", - сказала Вакуленко в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Вона зазначила, що на додаткову сесію НМТ, яка триває з 14 по 25 липня, подалося понад 6 тис. учасників.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові проходять 14-25 липня.

Загалом на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники, що більше, ніж у 2024 році. Із зареєстрованих цього року 236 529 — цьогорічні випускники. Інші — це вступники, які повертаються до вищої освіти після перерви, уже у віці понад 18 років. 

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

За результатами основних сесій НМТ-2025 2,4 тис. абітурієнтів здобули 200 балів хоча б з одного предмета, 250 учасників отримали максимальний бал із двох предметів, 31 учасник — з трьох, а троє із них отримали 200 балів з усіх чотирьох предметів.

Теги: #уцояо #нмт #освіта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:12 14.07.2025
Спецсесія ЄВІ пройде 11-14 вересня - УЦОЯО

Спецсесія ЄВІ пройде 11-14 вересня - УЦОЯО

13:22 12.07.2025
Кількість охочих вступати до вишів України залишається стабільною навіть у воєнних умовах - Бабак

Кількість охочих вступати до вишів України залишається стабільною навіть у воєнних умовах - Бабак

10:44 11.07.2025
Лісовий: освіта є одним із пріоритетів одразу після оборони

Лісовий: освіта є одним із пріоритетів одразу після оборони

09:27 11.07.2025
Учасники основних сесій ЄВІ-2025 в магістратуру отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

Учасники основних сесій ЄВІ-2025 в магістратуру отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

10:24 09.07.2025
Запрошення для учасників додаткових сесій НМТ-2025 уже в персональних кабінетах - УЦОЯО

Запрошення для учасників додаткових сесій НМТ-2025 уже в персональних кабінетах - УЦОЯО

16:10 07.07.2025
Учасники НМТ-2025 складали тести з кожного предмету в середньому на 15-30 хв швидше відведеного часу

Учасники НМТ-2025 складали тести з кожного предмету в середньому на 15-30 хв швидше відведеного часу

15:37 07.07.2025
Результати основних сесій НМТ-2025: 2,4 тис. абітурієнтів отримали 200 балів хоча б з одного предмета, троє - із чотирьох предметів

Результати основних сесій НМТ-2025: 2,4 тис. абітурієнтів отримали 200 балів хоча б з одного предмета, троє - із чотирьох предметів

10:36 04.07.2025
ЮНЕСКО представило План дій щодо підтримки наукової екосистеми України

ЮНЕСКО представило План дій щодо підтримки наукової екосистеми України

20:23 03.07.2025
Технічна освіта є питанням нацбезпеки, і бізнес має бути залучений до освітньої екосистеми на всіх рівнях –"Метінвест"

Технічна освіта є питанням нацбезпеки, і бізнес має бути залучений до освітньої екосистеми на всіх рівнях –"Метінвест"

16:38 02.07.2025
УЦОЯО оприлюднив інструкцію з отримання витягу з результатами НМТ

УЦОЯО оприлюднив інструкцію з отримання витягу з результатами НМТ

ВАЖЛИВЕ

Калмикова назвала чутками розмови про можливе реформування Мінветеранів

День української державності об'єднує десятки поколінь і дає віру в країну і власні сили

Зеленський обговорив з Трампом посилення захисту українців

Зеленський за результатами переговорів з представниками США: Мир можливий лише завдяки силі

Одним із пріоритетів оновленого уряду буде збільшення власного виробництва зброї і розвиток усіх оборонних проєктів

ОСТАННЄ

Калмикова назвала чутками розмови про можливе реформування Мінветеранів

Німеччина обіцяє прийняти рішення щодо "Петріотів" для України найближчим часом

СБУ затримала агента РФ під час спроби підірвати багатоповерхівку в Рівному

Представники країн НАТО та G7 підтримали створення режиму Defence City в Україні

У правоохоронців відсутній механізм притягнення до відповідальності за рух на авто з гучними вихлопними системами - відповідь на петицію

Окупанти 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, у Костянтинівці та Мирнограді є загиблі

День української державності об'єднує десятки поколінь і дає віру в країну і власні сили

Прем'єрка Латвії прибула до Києва

Ворог вдарив ракетами по Шостці на Сумщині, постраждала підліток

Через російські обстріли 18 постраждалих і дві жертви на Херсонщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА