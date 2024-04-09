У "Дії" з'явилася можливість оформити довідки переселенців і грошову допомогу одразу на всю сім'ю в одній заяві

У застосунку "Дія" з'явилася можливість оформити довідки внутрішньо переміщених осіб і грошову допомогу одразу на всю сім'ю в одній заяві, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Допомога на проживання для ВПО дозволяє забезпечити людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, необхідними матеріальними ресурсами для життя та адаптації у нових умовах. Відтепер у застосунку "Дія" можна оформити довідки внутрішньо переміщених осіб та грошову допомогу одразу на всю сім’ю в одній заяві", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що оновлений функціонал суттєво прискорить і полегшить процес оформлення допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

"Раніше у "Дії" можна було оформити довідку переселенця та виплати лише на себе і дитину. Тепер одну заяву можна подати за всю сім’ю: за себе, чоловіка або дружину, дітей, які покинули дім через війну разом з вами. У тому числі можна оформити виплати для дітей, які народились вже після переміщення", - додали у відомстві.