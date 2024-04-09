Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів, 23 танки, 45 бронемашин, 30 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 37 безпілотників, 72 одиниці авто і спецтехніки супротивника, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 449250 (+850) осіб, танків - 7110 (+23) од, бойових броньованих машин - 13620 (+45) од, артилерійських систем - 11386 (+30) од, РСЗВ - 1039 (+0) од, засоби ППО - 753 (+2) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9033 (+37), крилаті ракети - 2065 (+0), кораблі/катери/військові кораблі/човни - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 15181 (+71) од, спеціальна техніка - 1868 (+1)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.