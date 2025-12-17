Інтерфакс-Україна
Події
11:42 17.12.2025

Окупанти втратили за добу 1730 осіб особового складу та 409 одиниць техніки - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Окупанти втратили за добу 1730 осіб особового складу та 409 одиниць техніки - Генштаб ЗСУ

Орієнтовні втрати російських окупантів за минулу добу склали 1730 осіб особового складу та 409 одиниці техніки, включаючи 167 дронів оперативно-тактичного рівня, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

Також знищено шість ворожих танків, 21 бойова броньована машина, 33 артилерійські системи, одна реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 179 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, одну одиницю спеціальної техніки.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 млн 192 тис. 350 військовослужбовців, 11,4 тис. танків, 23,8 тис. ББМ, 35,2 тис. артсистем, 1,6 тис РСЗВ, 1,3 тис засобів ППО, 70,3 тис. автомобілів і автоцистерн, 4 тис одиниць спецтехніки, 28 кораблів та катерів, два підводні човни та 91,4 тис дронів.

Теги: #генштаб #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:47 17.12.2025
Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Славянский", низки об'єктів нафтогалузі на території РФ та артскладу на ТОТ України

Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Славянский", низки об'єктів нафтогалузі на території РФ та артскладу на ТОТ України

09:04 17.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 278 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 278 бойових зіткнень

22:04 16.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 255 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 255 ворожих атак - Генштаб

07:28 16.12.2025
Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 177 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 177 од. спецтехніки - Генштаб

03:27 16.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

07:57 15.12.2025
Окупанти за добу втратили 980 осіб та 207 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 207 од. спецтехніки

07:22 14.12.2025
Окупанти втратили впродовж доби 710 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 710 військовослужбовців - Генштаб

07:47 13.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 300 осіб і 105 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 300 осіб і 105 од. спецтехніки - Генштаб

07:14 11.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 460 осіб та 160 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 460 осіб та 160 од. спецтехніки - Генштаб

08:10 10.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 177 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 177 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 млрд крон - премʼєр

ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

Ворог у Запоріжжі поцілив по двом житловим будинкам, поранено жінку у приміській громаді – ОВА

Окупанти атакували Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, про постраждалих не повідомляється

Українськім воїнам вдалося взяти під контроль майже 90% території Купʼянська - Сирський

ОСТАННЄ

ДТЕК відновив електропостачання ще понад 250 тис. абонентів Одещини за останню добу, без світла залишаються 32,9 тис. домівок

Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 млрд крон - премʼєр

Комісія з добору очільника ДМС допустила до конкурсу 38 заявників, 4 заявки відхилено

ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

Рада визначила правовий статус військовослужбовців-іноземців

Рада зобов’язала міністрів звітувати перед відставкою

Ворог у Запоріжжі поцілив по двом житловим будинкам, поранено жінку у приміській громаді – ОВА

Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура не зміниться, місцями тумани

Окупанти атакували Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, про постраждалих не повідомляється

США готують нові санкції проти РФ, якщо Путін відхилить мирну угоду – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА