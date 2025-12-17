Окупанти втратили за добу 1730 осіб особового складу та 409 одиниць техніки - Генштаб ЗСУ

Орієнтовні втрати російських окупантів за минулу добу склали 1730 осіб особового складу та 409 одиниці техніки, включаючи 167 дронів оперативно-тактичного рівня, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

Також знищено шість ворожих танків, 21 бойова броньована машина, 33 артилерійські системи, одна реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 179 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, одну одиницю спеціальної техніки.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 млн 192 тис. 350 військовослужбовців, 11,4 тис. танків, 23,8 тис. ББМ, 35,2 тис. артсистем, 1,6 тис РСЗВ, 1,3 тис засобів ППО, 70,3 тис. автомобілів і автоцистерн, 4 тис одиниць спецтехніки, 28 кораблів та катерів, два підводні човни та 91,4 тис дронів.