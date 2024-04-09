Канада зобов'язується збільшити витрати на оборону під тиском США - ЗМІ

Влада Канади, на яку тиснуть США, вимагаючи збільшити витрати на оборону, в понеділок заявила, що військові витрати будуть наближені до цільового показника НАТО до 2030 року, повідомляє Reuters.

В оновленому документі з оборонної політики ліберальний уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо визнав, що захист Арктики, а також протидія викликам з боку Росії та Китаю вимагають від Оттави великих зусиль.

"Ми знову активізуємося, щоб зберегти і захистити порядок, заснований на правилах, який дозволив людям у всьому світі процвітати", - сказав він журналістам.

Як зазначає Reuters, Канада, річний оборонний бюджет якої становить близько 31 млрд канадських доларів ($22,8 млрд США), має намір витратити додатково 8,1 мільярда канадських доларів протягом наступних п'яти років і загалом 73 мільярди канадських доларів протягом наступних 20 років.

Загалом, до 2030 року військові витрати країни сягнуть 1,76% від валового внутрішнього продукту, що все ще не досягає цільового показника у 2%, встановленого НАТО. Але перевищує поточний показник у 1,4%. Офіційні особи повідомили журналістам, що дата досягнення позначки у 2% не встановлена.