У Миколаївській області виникла пожежа на стихійному звалищі - ДСНС

У с. Галицинове в Миколаївській області виникла пожежа на стихійному сміттєзвалищі, наразі триває її ліквідація, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"8 квітня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що за с. Галицинове в Миколаївському районі горить стихійне звалище. На місці працюють вогнеборці Галицинівського загону місцевої пожежної охорони", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, наразі "відкритого вогню не спостерігається, є окремі осередки тління, які проливають вогнеборці. Попередньо, загальна площа пожежі становить 1,2 га".

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/26890