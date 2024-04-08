СБУ і Нацполіція заблокували нові схеми для ухилянтів, затримано голову ВЛК і депутата

Служба безпеки України та Національна поліція заблокували ще чотири схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, серед затриманих - голова військово-лікарської комісії та мобілізований депутат сільської ради.

"За гроші фігуранти пропонували ухилянтам тікати до Євросоюзу, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів. Вартість таких послуг становила до $12 тис.", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією української спецслужби, у Тернопільській області заблоковано канал нелегальної міграції, організований депутатом місцевої сільради. "Після початку повномасштабного вторгнення рф його мобілізували до однієї з військових частин Сил оборони. Під час військової служби він почав підробляти листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників", - уточнюється в повідомленні.

На підставі підроблених листів потенційних призовників вносили в систему "Шлях" і згодом вони безперешкодно виїжджали за межі України.

В Одеській області затримано голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров'я. "Підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог із місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року", - інформують в СБУ.

На Прикарпатті нейтралізовано злочинне угруповання, що діяло на території Івано-Франківської та Закарпатської областей. "Зловмисники переправляли ухилянтів до сусідньої країни вплав через річку Тиса або лісовими стежками в обхід пунктів пропуску", - ідеться в повідомленні.

Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні маршрути та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону.

Також, за інформацією спецслужби, на Черкащині затримано засновника місцевого благодійного фонду, який торгував посадами в лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.