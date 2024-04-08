Російські війська за добу 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області, з лінії фронту евакуйовано 400 осіб - ОВА

Російські війська за минулу добу 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області, зафіксовано множинні руйнування житлового фонду, з лінії фронту евакуювали 400 осіб, зокрема 13 дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 400 осіб, зокрема 13 дітей", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За його даними, у Покровському районі - "в Очеретинській громаді зруйновано будинок у Соколі. В Мар'їнській громаді поранено людину у Єлизаветівці. У Кураховому пошкоджено будинок, ще один - у Прогресі Гродівської громади". У Краматорському районі в Лиманській громаді обстріляні Торське і Терни. У Стародубівці Миколаївської громади пошкоджено п'ять будинків. У Бахмутському районі в Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське.

Раніше повідомлялося про одного пораненого та одного загиблого в області за добу 7 квітня.