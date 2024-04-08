Ексдиректора Чернівецького перинатального центру засуджено до 6 років в'язниці за підкуп посадовців облради

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила вирок у вигляді шести років позбавлення волі колишньому директору Чернівецького перинатального центру, якого у квітні 2021 року викрили на спробі підкупу посадовців Чернівецької обласної ради.

"Посадовець за рішення про призначення його безстроково на посаду пропонував 12 тис. доларів США. Суд погодився з позицією прокурора САП та визнав ексдиректора винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. За вироком суду особі призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі", - повідомляється в телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в понеділок.

Суд також конфіскував у дохід держави і предмет неправомірної вигоди - $12 тис. Вирок Вищого антикорупційного суду набирає чинності через 30 днів від дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС.