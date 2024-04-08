ЗС України за добу ліквідували 890 окупантів і 40 артсистем

Українські військові за добу ліквідували майже 890 осіб особового складу ворога, 13 танків, 24 бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 40 БПЛА, 42 одиниці авто- і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 448400 (+890) осіб, танків - 7087 (+13) од, бойових броньованих машин - 13575 (+24) од, артилерійських систем - 11356 (+40) од, РСЗВ - 1039 (+3) од, засоби ППО - 751 (+2) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8996 (+40) од, крилаті ракети - 2065 (+1), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 15110 (+39) од, спеціальна техніка - 1867 (+3)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у понеділок уранці.

Дані уточнюються.